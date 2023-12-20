Джевдет Йылмаз: Турецко-азербайджанское братство остается нерушимым

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил, что горд посетить памятник турецким воинам в Баку в рамках своего первого визита в Азербайджан в качестве вице-президента.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил, что горд посетить памятник турецким воинам в Баку в рамках своего первого визита в Азербайджан в качестве вице-президента.

Как сообщает Report, об этом Йылмаз написал в книге почетных гостей памятника турецким воинам в Баку.

Йылмаз отметил, что упокоенные здесь турецкие военные 105 лет назад стали шехидами, защищая братскую страну как свою Родину.

"Ваша славная борьба стала примером для тысяч героев, которые сегодня стоят на страже Азербайджана, обеспечивают мир и процветание на его землях. Лозунг "Одна нация, два государства" и героическая жертва наших шехидов сделали турецко-азербайджанское братство нерушимым", - сказал он.