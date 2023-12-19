Джевдет Йылмаз: Мы гордимся, что флаг Азербайджана развевается на всей территории Карабаха

Мы все гордимся, что флаг Азербайджана развевается на всей территории Карабаха.
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По его словам, самым большим историческим событием в Азербайджане за последние годы стало освобождение Карабаха от оккупации.
"Мы искренне благодарим Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и всех, кто внес свой вклад в эту Великую победу. Мы желаем упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели. Теперь пришло время восстановить и возродить эти земли, освобожденные от оккупации. Мы продолжим наше сотрудничество на самом высоком уровне, чтобы Карабах стал очень сильным и развитым регионом. Наше сотрудничество будет продолжаться, включая в себя все сферы - от туризма до сельского хозяйства", - сказал Дж.Йылмаз.