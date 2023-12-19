Джевдет Йылмаз: Мы гордимся, что флаг Азербайджана развевается на всей территории Карабаха

Мы все гордимся тем, что флаг Азербайджана развевается на всей территории Карабаха.

Мы все гордимся, что флаг Азербайджана развевается на всей территории Карабаха.

Как передает Report , об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на мероприятии под названием "Встреча делового мира".

По его словам, самым большим историческим событием в Азербайджане за последние годы стало освобождение Карабаха от оккупации.

"Мы искренне благодарим Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и всех, кто внес свой вклад в эту Великую победу. Мы желаем упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели. Теперь пришло время восстановить и возродить эти земли, освобожденные от оккупации. Мы продолжим наше сотрудничество на самом высоком уровне, чтобы Карабах стал очень сильным и развитым регионом. Наше сотрудничество будет продолжаться, включая в себя все сферы - от туризма до сельского хозяйства", - сказал Дж.Йылмаз.