О нас

Джевдет Йылмаз: Мир между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе

Джевдет Йылмаз: Мир между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 13:20
Джевдет Йылмаз: Мир между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, данное мнение выразил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на неформальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

"Мир поспособствует открытию транспортных коммуникаций, что, в свою очередь, расширит региональное сотрудничество и откроет новые возможности для широкой географии – начиная от Центральной Азии до Черноморского региона", - сказал он.

Йылмаз подчеркнул, что международные организации на протяжении десятилетий игнорировали факт оккупации азербайджанских земель и несправедливость с которой столкнулся Азербайджан. Однако азербайджанский народ под лидерством президента Ильхама Алиева в ходе Отечественной войны самостоятельно освободил свои земли и установил справедливость, сказал он.

"Страны, которые закрывали глаза на страдания более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев после Первой Карабахской войны, сегодня выступают с несправедливыми и необоснованными заявлениями в адрес Азербайджана. Призываю тюркский мир поддержать Азербайджан перед лицом этих обвинений. Этого требует не только наше братство, но и справедливость", - сказал Йылмаз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cevdet Yilmaz: Azerbaijan-Armenia peace will eliminate biggest problem in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Cevdet Yılmaz: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh Cənubi Qafqazdakı ən böyük problemi aradan qaldıracaq

Экслюзивные новости

Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi