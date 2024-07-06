Джевдет Йылмаз: Мир между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе.

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией устранит самую большую проблему на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, данное мнение выразил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на неформальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

"Мир поспособствует открытию транспортных коммуникаций, что, в свою очередь, расширит региональное сотрудничество и откроет новые возможности для широкой географии – начиная от Центральной Азии до Черноморского региона", - сказал он.

Йылмаз подчеркнул, что международные организации на протяжении десятилетий игнорировали факт оккупации азербайджанских земель и несправедливость с которой столкнулся Азербайджан. Однако азербайджанский народ под лидерством президента Ильхама Алиева в ходе Отечественной войны самостоятельно освободил свои земли и установил справедливость, сказал он.

"Страны, которые закрывали глаза на страдания более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев после Первой Карабахской войны, сегодня выступают с несправедливыми и необоснованными заявлениями в адрес Азербайджана. Призываю тюркский мир поддержать Азербайджан перед лицом этих обвинений. Этого требует не только наше братство, но и справедливость", - сказал Йылмаз.