Джеймс Уорлик высказался о возможности проведения встречи президентов Азербайджана и Армении в этом году

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Я прибыл в Баку вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы обсудить возможности проведения встречи президентов Азербайджана и Армении в этом году".

Как сообщает Report, об этом на брифинге с журналистами сказал американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик.

По его словам, дипломаты обсуждают рамки президентской встречи для обсуждения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "В обеих столицах - в Ереване и Баку - мы подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения и на границе".

По словам Уорлика, оба президента не хотят войны и придерживаются мирного урегулирования конфликта: "Именно поэтому они продолжают переговоры с нами".

Однако посредник отметил и недостаток доверия между сторонами конфликта. Он отметил важность принятия пусть даже маленьких шагов для построения условия доверия. В этом плане он подчеркнул важность приглашения Азербайджаном Армении для участия на первых Европейских играх в Баку: "Сегодня сложилось поколение, которое не контактировало друг с другом, но я верю, что придет день, когда будет достигнуто соглашение, когда будет построено доверие, что является длительным процессом".