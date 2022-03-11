Посол Великобритании назвал особенным день годовщины установления дипотношений с Азербайджаном
Посол Великобритании назвал особенным день годовщины установления дипотношений с АзербайджаномПосол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп опубликовал пост, посвященный 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп опубликовал пост, посвященный 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Британии в Twitter.
"11 марта — особенный день. Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном. В связи с этим мы благодарим МИД Азербайджана за организованную выставку и мероприятие",- написал он.
Напомним, что сегодня Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Великобританию с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений с Азербайджаном.
11 Mart xüsusi gündür. Bu gün biz Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyini qeyd edirik. Bu münasibətlə @AzerbaijanMFA-nə təşkil etdikləri sərgi və tədbir üçün təşəkkür edirik. #UKAZ30pic.twitter.com/IY7FxMbopU