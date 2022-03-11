Посол Великобритании назвал особенным день годовщины установления дипотношений с Азербайджаном

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп опубликовал пост, посвященный 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп опубликовал пост, посвященный 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Британии в Twitter.

"11 марта — особенный день. Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном. В связи с этим мы благодарим МИД Азербайджана за организованную выставку и мероприятие",- написал он.

Напомним, что сегодня Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Великобританию с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений с Азербайджаном.