Джеймс О'Брайн: Блинкен ждет глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Госсекретарь Энтони Блинкен ждет глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне для проведения мирных переговоров.

Как сообщает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" по итогам встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Провел позитивные и конструктивные встречи в Баку. Я сказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что в США ожидают визиты главы Центрального банка и министра энергетики Азербайджана, а государственный секретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Азербайджана и Армении Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения мирных переговоров", - написал дипломат.

Had positive and constructive meetings in Baku. As I told President Aliyev, the U.S. welcomes visits by the Central Bank Governor and Energy Minister, and Secretary Blinken looks forward to hosting foreign ministers Bayramov and Mirzoyan in Washington soon for peace negotiations.