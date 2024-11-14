Джеймс Финис: Через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование

Если ситуация не изменится, через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис в ходе акции против колониальной политики Нидерландов и Франции под лозунгом "Солидарность во имя зеленого и деколонизированного мира".
Он отметил, что народу Бонайре пришлось жить под колониальным режимом последние четыре столетия. "У нас не было ни дня свободы. Наше существование в этом мире не признано. Мы счастливы быть в Азербайджане. Если Бакинская инициативная группа не протянула бы нам руку помощи, мы бы исчезли с лица земли", - сказал он.
По его словам, численность местного населения Бонайре значительно сократилась: "Мы маленькая островная страна, но нас пытаются уничтожить. В 2024 году численность коренного населения составила менее 30%. Такими темпами через несколько десятилетий нашего народа уже не будет".