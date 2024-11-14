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Джеймс Финис: Через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование

Джеймс Финис: Через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование Если ситуация не изменится, через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование.
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 17:30
Джеймс Финис: Через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование

Если ситуация не изменится, через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис в ходе акции против колониальной политики Нидерландов и Франции под лозунгом "Солидарность во имя зеленого и деколонизированного мира".

Он отметил, что народу Бонайре пришлось жить под колониальным режимом последние четыре столетия. "У нас не было ни дня свободы. Наше существование в этом мире не признано. Мы счастливы быть в Азербайджане. Если Бакинская инициативная группа не протянула бы нам руку помощи, мы бы исчезли с лица земли", - сказал он.

По его словам, численность местного населения Бонайре значительно сократилась: "Мы маленькая островная страна, но нас пытаются уничтожить. В 2024 году численность коренного населения составила менее 30%. Такими темпами через несколько десятилетий нашего народа уже не будет".

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Версия на английском языке Bonaire Activist: ‘Our nation may cease to exist in a few decades’
Версия на азербайджанском языке Bonayreli fəal: Bir neçə onillikdən sonra xalqımız mövcud olmaya bilər

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