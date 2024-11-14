Джеймс Финис: Через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование

Если ситуация не изменится, через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование.

Если ситуация не изменится, через несколько десятилетий народ Бонайре может прекратить существование.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис в ходе акции против колониальной политики Нидерландов и Франции под лозунгом "Солидарность во имя зеленого и деколонизированного мира".

Он отметил, что народу Бонайре пришлось жить под колониальным режимом последние четыре столетия. "У нас не было ни дня свободы. Наше существование в этом мире не признано. Мы счастливы быть в Азербайджане. Если Бакинская инициативная группа не протянула бы нам руку помощи, мы бы исчезли с лица земли", - сказал он.

По его словам, численность местного населения Бонайре значительно сократилась: "Мы маленькая островная страна, но нас пытаются уничтожить. В 2024 году численность коренного населения составила менее 30%. Такими темпами через несколько десятилетий нашего народа уже не будет".