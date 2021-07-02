Джеймс Аппатурай: Грузия помогает Азербайджану и Армении начать переговоры

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

На встрече были обсуждены важные вопросы внешней политики и региональной безопасности, сообщает грузинское бюро Report.

После встречи Дж.Аппатурай сказал, что Грузия в настоящее время играет важную роль в регионе: "Грузия помогает Азербайджану и Армении начать переговоры. Это уникальная роль, которую может сыграть только Грузия. Мы видим, что Грузия помогает Азербайджану и Армении наладить общение друг с другом. Мы довольны и благодарны за это".

Спецпредставитель НАТО отметил, что на встрече также были рассмотрены вопросы безопасности в Черноморском регионе.