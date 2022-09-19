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Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику

Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику Игрой на публику и показухой считает поведение спикера конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване во время посещения мемориала так называемого геноцида армян.
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 12:33
Джейхун  Мамедов: Крокодиловы слезы Пелоси - всего лишь игра на публику

Игрой на публику и показухой считает поведение спикера конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване во время посещения мемориала так называемого геноцида армян.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

"Еще некоторое время назад Пелоси публично продемонстрировала, что она любит эпатировать политический эстаблишмент, чему примером является ее скандальная поездка на Тайвань. Следующим стал визит в Армению еще раз показал сущность ее натуры”, - высказался Д.Мамедов.

По его мнению, главная цель Нэнси Пелоси в этом визите заручиться поддержкой армянского лобби США в предвыборный период.

"Следует понимать, что Пелоси всегда отличалась традиционной проармянской позицией, и ее заявления, выходящие за рамки дипломатических рамок во время визита в Армению, еще раз свидетельствуют об этом. Если Пелоси, проявляет такое уважение и поддержку территориальной целостности Армении и была на стороне справедливости и права, то почему за 30 лет армянской оккупации она не посетила Азербайджан, не продемонстрировала поддержку нашей стране, не осудила зверства армян против азербайджанцев?!" - возмущается депутат.

В заключение Д. Мамедов подчеркнул, что визит Пелоси в Армению и ее "крокодиловы слезы" являются игрой и провокацией, рассчитанной на недалекую аудиторию.

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Версия на английском языке "Pelosi's crocodile tears are game and provocation designed for simple audience" - OPINION
Версия на азербайджанском языке “Pelosinin timsah göz yaşları bəsit auditoriyaya hesablanmış oyun və təxribatdır” - RƏY

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