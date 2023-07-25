Джейхун Байрамов: Заявления о гуманитарной ситуации в регионе является политической манипуляцией

"Заявления о гуманитарной ситуации в регионе совершенно необоснованны".

"Заявления о гуманитарной ситуации в регионе совершенно необоснованны".

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встречах в России.

По его словам, эти утверждения являются политическими манипуляциями.

Несмотря на то, что азербайджанской стороной был выдвинут ряд предложений, включая использование дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей, было отмечено, что противодействие армянской стороны всем предложениям свидетельствует об их коварных намерениях и о том, что заявления о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом.