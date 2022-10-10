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Джейхун Байрамов заявил о важности скорейшего начала работ по делимитации границ с Арменией

Джейхун Байрамов заявил о важности скорейшего начала работ по делимитации границ с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 10 октября в ходе телефонного разговора с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Бореллом заявил о необходимости скорейшего начала работ
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 20:25
Джейхун Байрамов заявил о важности скорейшего начала работ по делимитации границ с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 10 октября в ходе телефонного разговора с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Бореллом заявил о необходимости скорейшего начала работ по представленным Армении элементам мирного договора и делимитации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены итоги состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, а также ситуация в регионе.

Дж.Борель проинформировал о подготовке миссии Европейского Союза. ЕС высоко оценил итоги пражской встречи, отметив приверженность организации созданию мира и стабильности в регионе.

Дж.Байрамов, в свою очередь, довел до внимания противоположной стороны ожидания от пражской встречи с точки зрения ее вклада в мир в регионе. Он также подчеркнул, что в ходе женевской встречи Армении были представлены элементы мирного договора, и что важно в ближайшее время начать работу по мирному договору и делимитации.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM and EU High Representative hold phone talks 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Ermənistanla delimitasiya işlərinin tezliklə başlamasının vacibliyini açıqlayıb

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