Джейхун Байрамов заявил о перспективе мира с Арменией в 2026 году

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 23:51
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что верит в перспективу мира с Арменией в 2026 году.

    Как сообщает Report, в интервью Общественному телевидению (İTV) глава МИД отметил необходимость учитывать процессы последних двух лет в нормализации отношений с Арменией.

    "Армения в 2020-2023 годах не делала каких-либо искренних шагов. Мы же шаг за шагом шли к восстановлению нашего суверенитета и полностью завершили [процесс] в 2023 году. Армения, осознавая эти новые реалии, начала делать реальные шаги к мирному соглашению. Поэтому мы должны учитывать этот двухлетний период", - констатировал Джейхун Байрамов.

    Он посчитал, что прогресс за последние два года и достижение в итоге Вашингтонских соглашений - очень короткий временной отрезок в глобальном масштабе.

    "Крайне редко можно видеть, чтобы процесс нормализации между государством-победителем и побежденной стороной шел так быстро за такой короткий период. Хотя никто не может дать 100-процентной гарантии, я с оптимизмом смотрю на подписание мирного соглашения в 2026 году", - указал глава МИД.

    Он подчеркнул, что основания для такого утверждения дают общественный дискурс, который сейчас идет в Армении, дискуссии в армянском обществе о важности нормализации с соседями.

    Ceyhun Bayramov: Gələn il Ermənistanla sülh perspektivinə inanıram

