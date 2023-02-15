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Джейхун Байрамов: Законные требования протестующих на Лачынской дороге до сих пор не выполнены

Джейхун Байрамов: Законные требования протестующих на Лачынской дороге до сих пор не выполнены Законные требования протестующих на Лачынской дороге до сих пор не выполнены.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов: Законные требования протестующих на Лачынской дороге до сих пор не выполнены

Законные требования протестующих на Лачынской дороге до сих пор не выполнены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время очередного телефонного разговора с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и перспективы переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов заявил, что в соответствии с трехсторонним Заявлением Азербайджан гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачынской дороге и в заявлении есть обязательство Азербайджана по проезду только по этим трем категориям, однако Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной экономической деятельности, переброски оружия и армянских военнослужащих и транспортировки мин.

Министр отметил, что законные требования участников акции протеста на Лачынской дороге до сих пор не выполнены, и подчеркнул, что нет никаких оснований для утверждений о "напряженной гуманитарной" ситуации в регионе.

Министр также довел до внимания Карен Донфрид, что Армения прибегает к манипуляциям в переговорном процессе по мирному соглашению.

В ходе телефонного разговора стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Legitimate demands of protestors on Lachin road are yet to be met
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Laçın yolunda etiraz aksiyaçılarının legitim tələbləri hələ də yerinə yetirilmir"

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