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Джейхун Байрамов: Уверен, что вместе мы преодолеем это испытание

Джейхун Байрамов: Уверен, что вместе мы преодолеем это испытание "Сейчас самое главное - спасти жизни. Извлечение живыми людей из под завалов спустя столько времени это чудо".
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 15:00
Джейхун Байрамов: Уверен, что вместе мы преодолеем это испытание

"Сейчас самое главное - спасти жизни. Извлечение людей живыми из под завалов спустя столько времени - это чудо".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в Кахраманмараше, куда он вместе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу прибыл для ознакомления с ходом операции по спасению оказавшихся под завалами.

Министр выразил уверенность, что работы будут продолжены в ускоренном темпе: "Как сказал президент Турции, здания будут восстановлены в течение года. Сильное турецкое государство сможет достигнуть и этой цели, как и всех ранее. Безусловно, произошедшее - это тяжелая боль и испытание. Я уверен, что вместе мы преодолеем его", - подчеркнул Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: 'I am sure that together we will overcome this trial'
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Əminəm ki, bu sınağın öhdəsindən birlikdə gələcəyik"

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