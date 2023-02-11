Джейхун Байрамов: Уверен, что вместе мы преодолеем это испытание

"Сейчас самое главное - спасти жизни. Извлечение живыми людей из под завалов спустя столько времени это чудо".

"Сейчас самое главное - спасти жизни. Извлечение людей живыми из под завалов спустя столько времени - это чудо".

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в Кахраманмараше, куда он вместе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу прибыл для ознакомления с ходом операции по спасению оказавшихся под завалами.

Министр выразил уверенность, что работы будут продолжены в ускоренном темпе: "Как сказал президент Турции, здания будут восстановлены в течение года. Сильное турецкое государство сможет достигнуть и этой цели, как и всех ранее. Безусловно, произошедшее - это тяжелая боль и испытание. Я уверен, что вместе мы преодолеем его", - подчеркнул Байрамов.