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Джейхун Байрамов выступил от имени Движения Неприсоединения

Джейхун Байрамов выступил от имени Движения Неприсоединения Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с видеообращением от имени Движения неприсоединения (QH) на “Встрече высокого уровня по случаю 35-й годовщины Декларации развития”, проведенном в Женеве в рамках 52-й сесс
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 14:15
Джейхун Байрамов выступил от имени Движения Неприсоединения

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с видеообращением от имени Движения неприсоединения (QH) на “Встрече высокого уровня по случаю 35-й годовщины Декларации развития”, проведенном в Женеве в рамках 52-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов от имени ДН поблагодарил Верховного комиссара ООН по правам человека за сотрудничество в организации мероприятия. Он подчеркнул, что декларация, посвященная 35-летию, определяет “развитие” как право человека. Тем не менее, несмотря на единодушное признание права на развитие в качестве самостоятельного права человека в Венской декларации и Плане действий, принятой в 1993 году, отмечалось, что наблюдались попытки ошибочного толкования его концепции и вызывающий разногласия международный дискурс.

Министр так же сказал, что большие экономические и социальные издержки неравномерного распределения вакцин против Covid-19 по всему миру и связанные с этим различные ситуации в разных государствах на этапе восстановления после пандемии еще больше отодвигают перспективы развития и достижение Целей устойчивого развития.

Кроме того, он отметил, что ослабление роли многосторонних институтов, замедление процессов восстановления после пандемии, негативные последствия изменения климата делают доброжелательный диалог по существующим неравенствам еще более необходимым.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM speaks on behalf of NAM 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qoşulmama Hərəkatı adından çıxış edib

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