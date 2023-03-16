Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета глав МИД ОТГ

16 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в проходящем в Анкаре заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).

16 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в проходящем в Анкаре заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем выступлении Дж.Байрамов отметил, что внеочередной саммит ОТГ, который состоится сегодня по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, организован в знак выражения солидарности с братской Турцией после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года.

Он выразил уверенность, что народ и государство Турции в короткие сроки достойно устранят последствия природного бедствия, ставшего трагедией века и повлекшего большое количество человеческих потерь, разрушений и гуманитарных проблем.

Было отмечено, что отправка в Турцию международной общественностью, в том числе странами членами и наблюдателями ОТГ поисково-спасательных отрядов и оказание гуманитарной помощи имело большое моральное значение.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, который был рядом с Турцией с первых минут катастрофы, будет поддерживать братскую страну и в восстановлении разрушенных территорий.

До сведения участников мероприятия было доведено, что по поручению президента Азербайджана все соответствующие структуры страны оказали Турции оперативную помощь.

Министр Дж.Байрамов коснулся важности усиления сотрудничества и взаимодействия между странами-членами организации в сфере подготовки к чрезвычайным ситуациям и принятия ответных мер. Он также отметил значимость практического исполнения дорожной карты по созданию механизма гражданской обороны ОТГ.