Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с заявлением на заседании Совета Безопасности ООН №9422.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил с заявлением на заседании Совета Безопасности ООН №9422.

Report приводит полный текст заявления:

"Благодарю президентство Албании в Совете Безопасности за предоставленную возможность присутствовать на этом заседании Совета. Хотя использование Арменией Совета Безопасности ООН для кампании по введению в заблуждение международного сообщества разочаровывает, мы можем использовать эту возможность для информирования Совета и более широкого международного сообщества о призывах Армении, подрывающих мир и безопасность в регионе.

Фактически, следует подчеркнуть, что обращение Армении в Совет связано с антитеррористическими мероприятиями локального характера, осуществленного Азербайджаном на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом.

Поэтому очередное обращение Армении в Совет Безопасности является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательстве в их внутренние дела. Такое безответственное злоупотребление Советом совершенно недопустимо, это серьезный удар по авторитету и авторитету авторитетного органа, и оно должно быть полностью отвергнутым.

В то же время это неэффективно и бессмысленно. По сути, сегодня, когда Совет созывался для обсуждений в связи с якобы обеспокоенностью относительно прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, антитеррористические мероприятия на территории были остановлены, тем самым появилась возможность для практической реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Давно назревшая встреча Специального представителя правительства Азербайджана с представителем армянских жителей состоялась в азербайджанском городе Евлах.

На встрече Специальный представитель, назначенный правительством Азербайджана в целях диалога для местных армянских жителей, представил краткое изложение планов правительства по реинтеграции и обсудил вопросы, связанные с восстановлением и функционированием инфраструктуры. В контексте обсуждения социально-гуманитарных вопросов и на основании обращения армянских жителей ожидается, что вопросы доставки топлива для функционирования социальных объектов в области детских садов и школ, больниц и других экстренных служб, а также принятия других мер гуманитарной поддержки в ближайшее время будут выполняться соответствующими центральными правительственными институтами.

Такой диалог был невозможен из-за препятствий со стороны армянской стороны, которая опиралась на незаконное присутствие тяжеловооруженных военных на суверенной территории Азербайджана.

Вопрос, который Армения пытается представить международной общественности как нападение Азербайджана на мирных жителей Карабахского региона, на самом деле является антитеррористическими мероприятиями, которые полностью соответствуют праву Азербайджана по разоружению незаконных армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории на основании Устава ООН.

Демонстративно не выполняя своих международных обязательств, сама Армения сделала неизбежным принятие Азербайджаном этих мер.

Попытки Армении обвинить Азербайджан в нарушении трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Российской Федерации и Армении от 10 ноября 2020 года также необоснованны. Напротив, сама Армения публично не выполнила обязательства указанного документа по выводу армянских сил с азербайджанских территорий.

За последние три года, прошедшие с момента подписания данного заявления, Армения продолжала удерживать на территории Азербайджана более 10 тысяч вооруженных формирований, оснащенных тяжелым вооружением, таким как танки и другая бронетехника, артиллерийские установки, многоцелевые ракетные комплексы, минометы, электромагнитные боевые машины и другие средства нападения.

Эти незаконные вооруженные силы напрямую поддерживались военно-технической, логистической и финансовой поддержкой Армении, в том числе путем злоупотреблений на Лачынской дороге. Это было составной частью попытки Армении в своих реваншистских политических целях разжечь сепаратизм на суверенной территории Азербайджана.

Незаконная деятельность надуманного режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, под видом так называемых "президентских выборов" стала очередным крайне провокационным шагом. Этими шагами Армения ясно дала понять, что она намерена дезавуировать свои предыдущие заявления о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это продемонстрировало, что Армения на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений.

Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий Азербайджана.

В течение 24 часов были заняты более 90 постов незаконных формирований, нейтрализованы 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 6 электромагнитических боевых систем и две системы противовоздушной обороны.

Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения".

Незаконная деятельность надуманного режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, под видом так называемых "президентских выборов" стала очередным крайне провокационным шагом. Этими шагами Армения ясно дала понять, что она намерена дезавуировать свои предыдущие заявления о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это продемонстрировало, что Армения на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений.

Попытки Армении целенаправленно сорвать мирные усилия происходили одновременно с клеветнической кампанией против Азербайджана, проводимой во всем мире на основе таких сфабрикованных обвинений как так называемая "блокада" и "гуманитарный кризис". С реализацией 18 сентября 2023 года предложения Азербайджана об использовании нескольких маршрутов доставки гуманитарных грузов для удовлетворения потребностей жителей Карабахского региона армянского происхождения клеветническая кампания Армении потерпела фиаско.

Азербайджан еще раз подтверждает намерение гарантировать обеспечение прав и свобод местных армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией Азербайджана и соответствующими международными механизмами прав человека, в том числе механизмами, предусмотренными для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Объединение различных этнических, религиозных или лингвистических меньшинств в пределах одной нации является вызывающей чувство гордости историей Азербайджана. Этнические армянские жители приглашаются стать частью нашей модели миролюбивого сосуществования. Вместе с тем Азербайджан напоминает о том, что все государства в рамках международного права имеют обязательство по невмешательству во внутренние дела других государств, непричинению ущерба усилиям по интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжиганию сепаратизма на территории соседних государств. Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в мире, стабильности и благополучии в регионе".