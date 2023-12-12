Джейхун Байрамов выступил на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства(ВП).

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства(ВП).

Об этом сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Во встрече под председательством верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля также приняли участие комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, министры иностранных дел государств-членов Европейского союза и стран Восточного партнерства.

На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества в рамках ВП, будущие перспективы отношений ЕС со странами-партнерами, вопросы региональной безопасности.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов отметил, что встреча является ключевой возможностью рассмотреть сотрудничество в рамках ВП, а также последующие шаги.

Глава МИД также коснулся расширяющегося потенциала Южного газового коридора, рассказал о приоритетах поставки дополнительных объемов газа, а также потенциальном экспорте "зеленой" энергии в Европу, инвестициях нашей страны в переход к "зеленой" энергии, а также важности Среднего коридора. До сведения участников мероприятия было доведено, что цифровизация Среднего коридора важна с точки зрения обеспечения прозрачности и облегчения транзита, и в данном контексте цифровая трансформация может стать приоритетом в рамках ВП. Была подчеркнута особая важность поддержки председательства нашей страны в COP29.

В ходе своего выступления министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал участников встречи о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Было подчеркнуто, что взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Была выражена обеспокоенность по поводу продолжения со стороны некоторых государств-членов ЕС подстрекательской риторики и односторонних шагов, несмотря на всестороннее и открытое выражение Азербайджаном своей справедливой озабоченности.

Встреча продолжилась выступлениями министров иностранных дел других стран Восточного партнерства.