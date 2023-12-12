О нас

Джейхун Байрамов выступил на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства

Джейхун Байрамов выступил на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства(ВП).
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 02:57
Джейхун Байрамов выступил на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Брюссель принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства(ВП).

Об этом сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Во встрече под председательством верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля также приняли участие комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, министры иностранных дел государств-членов Европейского союза и стран Восточного партнерства.

На встрече обсуждалось текущее состояние сотрудничества в рамках ВП, будущие перспективы отношений ЕС со странами-партнерами, вопросы региональной безопасности.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов отметил, что встреча является ключевой возможностью рассмотреть сотрудничество в рамках ВП, а также последующие шаги.

Глава МИД также коснулся расширяющегося потенциала Южного газового коридора, рассказал о приоритетах поставки дополнительных объемов газа, а также потенциальном экспорте "зеленой" энергии в Европу, инвестициях нашей страны в переход к "зеленой" энергии, а также важности Среднего коридора. До сведения участников мероприятия было доведено, что цифровизация Среднего коридора важна с точки зрения обеспечения прозрачности и облегчения транзита, и в данном контексте цифровая трансформация может стать приоритетом в рамках ВП. Была подчеркнута особая важность поддержки председательства нашей страны в COP29.

В ходе своего выступления министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал участников встречи о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Было подчеркнуто, что взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Была выражена обеспокоенность по поводу продолжения со стороны некоторых государств-членов ЕС подстрекательской риторики и односторонних шагов, несмотря на всестороннее и открытое выражение Азербайджаном своей справедливой озабоченности.

Встреча продолжилась выступлениями министров иностранных дел других стран Восточного партнерства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə çıxış edib

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi