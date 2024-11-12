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Глава МИД выступил на тему климатического финансирования на круглом столе высокого уровня

Глава МИД выступил на тему климатического финансирования на круглом столе высокого уровня Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на круглом столе высокого уровня на тему "Климатическое финансирование" в рамках COP29.
Внешняя политика
12 ноября 2024 г. 20:57
Глава МИД выступил на тему климатического финансирования на круглом столе высокого уровня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на круглом столе высокого уровня на тему "Климатическое финансирование" в рамках COP29.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В обсуждениях на круглом столе также приняли участие премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и другие высокопоставленные представители, включая представителей международных финансовых институтов, инвесторов и финансовых экспертов.

Джейхун Байрамов подробно рассказал о приоритетах председательства на COP29, в частности о деятельности азербайджанского председательства в направлении трансформации повестки климатического финансирования.

Было подчеркнуто, что COP29, проводимый в Баку под лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира", является замечательной возможностью для трансформации повестки климатического финансирования, была выражена надежда на успех COP29 в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov speaks at high-level roundtable on climate finance
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov “İqlim maliyyəsi” mövzusunda yüksək səviyyəli dəyirmi masa müzakirələrində çıxış edib

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