Глава МИД выступил на тему климатического финансирования на круглом столе высокого уровня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на круглом столе высокого уровня на тему "Климатическое финансирование" в рамках COP29.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на круглом столе высокого уровня на тему "Климатическое финансирование" в рамках COP29.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В обсуждениях на круглом столе также приняли участие премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и другие высокопоставленные представители, включая представителей международных финансовых институтов, инвесторов и финансовых экспертов.

Джейхун Байрамов подробно рассказал о приоритетах председательства на COP29, в частности о деятельности азербайджанского председательства в направлении трансформации повестки климатического финансирования.

Было подчеркнуто, что COP29, проводимый в Баку под лозунгом "Солидарность во имя зеленого мира", является замечательной возможностью для трансформации повестки климатического финансирования, была выражена надежда на успех COP29 в этом направлении.