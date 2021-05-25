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Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ

Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в рамках рабочего визита в Австрию
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 23:18
Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в рамках рабочего визита в Австрию.

Об этом Report сообщили в МИД республики.

Джейхун Байрамов подчеркнул значимость, которую Азербайджан придает ОБСЕ, отметил важность уважения и строгого соблюдения принципов, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского Заключительного акта.

Он обратил внимание на военные преступления и преступления против человечности, совершенные Арменией против Азербайджана, включая агрессию в отношении Азербайджана, неконструктивный подход к разрешению конфликта за последние 28 лет, преступления, совершенные этой страной против азербайджанского гражданского населения во время 44-дневной войны.

Министр подчеркнул контрнаступательную операцию, проведенную вооруженными силами Азербайджана 27 сентября прошлого года в ответ на военные провокации Армении, в результате которой Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Было отмечено значение выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года, а также 11 января 2021 года.

Так, на нынешнем этапе с устранением фактора оккупации появилась возможность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что возможно на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ обеих стран. В частности, была затронута возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В своем выступлении министр также подчеркнул важность процессов постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. Было отмечено, что в этом направлении Азербайджан продолжит сотрудничество с исполнительными структурами ОБСЕ. Было подчеркнуто, что решение конфликта создает новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе, ОБСЕ также может внести свой вклад в эти процессы.

В ответ на выступление Байрамова выступили постоянные представители ряда государств-членов ОБСЕ. В выступлениях говорилось о важности стабилизации ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и необходимости ее продолжения, о важности принятия дальнейших шагов по укреплению мира, о важности реализации вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления, о необходимости восстановления политического диалога на высоком уровне, о необходимости осуществления мер по укреплению доверия, была подчеркнута важность открытия экономических и транспортных связей в регионе, необходимость урегулирования недавней напряженности на азербайджано-армянской границе путем переговоров.

Во время встречи Дж.Байрамов ответил на необоснованные обвинения, выдвинутые представителем Армении против Азербайджана.

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