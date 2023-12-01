Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции, организованной в столице Северной Македонии Скопье.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 1 декабря выступил на специальной сессии II Европейской конференции по исследованиям Азербайджана, организованной в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе выступления Джейхун Байрамов довел до внимания внешнеполитические приоритеты Азербайджана в постконфликтный период, перспективы азербайджано-армянских отношений, а также позицию нашей страны в связи с региональной ситуацией.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о факторах, обусловивших проведение 19 сентября антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе, и отметил препятствия, чинимые Арменией мирному процессу.

Министр проинформировал о строительно-восстановительных работах, проводимых нашей страной в регионе, в то же время особо подчеркнул наличие минной угрозы, которую создала для нашей страны Армения. Он также привлек внимание к усилению военного потенциала Армении и деструктивной деятельности некоторых третьих сторон в регионе, констатировав, что такая деятельность не служит миру и стабильности в регионе.

Говоря об озвучиваемых после антитеррористических мероприятий предвзятых и провокационных обвинениях в адрес нашей страны, Джейхун Байрамов сказал, что они противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных учреждений ООН, посетивших регион, а также активно действовавших в Армении, добавив, что необоснованность этих обвинений в адрес нашей страны уже доказана.

Министр иностранных дел также обратил внимание на выдвигаемые Азербайджаном в последние годы инициативы международного значения и рассказал об активной роли нашей страны в сфере многосторонней дипломатии.

Отметив растущую значимость энергетической безопасности на фоне последних событий в регионе и мире, министр Джейхун Байрамов акцентировал внимание на усилиях в сфере энергетической безопасности, альтернативной энергетики, важности расширения многостороннего сотрудничества в направлении диверсификации транспортных коридоров.

Затем министр иностранных дел Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

В конференции, организованной Центром анализа международных отношений при поддержке Министерства иностранных дел, приняли участие представители более 30 аналитических и исследовательских центров Европы, а также авторитетные специалисты.

Европейская конференция по исследованиям Азербайджана, впервые прошедшая в Варшаве в прошлом году, направлена на поощрение исследований в различных областях, включая политические, экономические и культурные темы, связанные с нашей страной, а также на правильное доведение информации об Азербайджане до мировой общественности и внесение вклада в проведение объективного анализа на академическом уровне.