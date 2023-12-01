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Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции

Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции, организованной в столице Северной Македонии Скопье.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 21:03
Джейхун Байрамов выступил на специальной сессии II Европейской конференции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 1 декабря выступил на специальной сессии II Европейской конференции по исследованиям Азербайджана, организованной в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе выступления Джейхун Байрамов довел до внимания внешнеполитические приоритеты Азербайджана в постконфликтный период, перспективы азербайджано-армянских отношений, а также позицию нашей страны в связи с региональной ситуацией.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о факторах, обусловивших проведение 19 сентября антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе, и отметил препятствия, чинимые Арменией мирному процессу.

Министр проинформировал о строительно-восстановительных работах, проводимых нашей страной в регионе, в то же время особо подчеркнул наличие минной угрозы, которую создала для нашей страны Армения. Он также привлек внимание к усилению военного потенциала Армении и деструктивной деятельности некоторых третьих сторон в регионе, констатировав, что такая деятельность не служит миру и стабильности в регионе.

Говоря об озвучиваемых после антитеррористических мероприятий предвзятых и провокационных обвинениях в адрес нашей страны, Джейхун Байрамов сказал, что они противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных учреждений ООН, посетивших регион, а также активно действовавших в Армении, добавив, что необоснованность этих обвинений в адрес нашей страны уже доказана.

Министр иностранных дел также обратил внимание на выдвигаемые Азербайджаном в последние годы инициативы международного значения и рассказал об активной роли нашей страны в сфере многосторонней дипломатии.

Отметив растущую значимость энергетической безопасности на фоне последних событий в регионе и мире, министр Джейхун Байрамов акцентировал внимание на усилиях в сфере энергетической безопасности, альтернативной энергетики, важности расширения многостороннего сотрудничества в направлении диверсификации транспортных коридоров.

Затем министр иностранных дел Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

В конференции, организованной Центром анализа международных отношений при поддержке Министерства иностранных дел, приняли участие представители более 30 аналитических и исследовательских центров Европы, а также авторитетные специалисты.

Европейская конференция по исследованиям Азербайджана, впервые прошедшая в Варшаве в прошлом году, направлена на поощрение исследований в различных областях, включая политические, экономические и культурные темы, связанные с нашей страной, а также на правильное доведение информации об Азербайджане до мировой общественности и внесение вклада в проведение объективного анализа на академическом уровне.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov speaks at special session of 2nd European Conference
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov II Avropa Konfransında Ermənistanın sülh prosesinə törətdiyi maneələrdən danışıb

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