Джейхун Байрамов выступил на Пятой конференции ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о деятельности нашей страны в борьбе с пандемией на Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5).

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о деятельности нашей страны в борьбе с пандемией на Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5).

Как сообщает Report, во время своего выступления глава ведомства выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии.

Далее была выражена благодарность государству Катар за высокий уровень организации мероприятия. Выражена уверенность в том, что эта престижная конференция примет важные решения в направлении устранения проблем 46 существующих в настоящее время в мире слаборазвитых стран с населением 1.1 млрд.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что эта конференция, проводимая раз в 10 лет, является важным мероприятием не только для солидарности, но и для подтверждения обязательств партнеров по обеспечению потребностей слаборазвитых стран и реализации Плана действий на 2022-2031 годы в этой области. Было отмечено, что 39 из 46 стран являются членами Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

Несмотря на то, что территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении, около миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, погибли тысячи людей, оккупация оказала разрушительное влияние на социально-экономическое благополучие Азербайджана, в результате успешной внутренней и внешней политики наша страна преодолела трудности, превратилась из страны, получающей помощь, в страну-донор.

Доведены до сведения помощь, оказанная Азербайджанской Республикой около 130 странам в области здравоохранения, образования, технической и гуманитарной сферах.

Отмечен практический вклад Азербайджана в рамках Стамбульского плана действий и Целей устойчивого развития. Представлена информация о стипендиальных программах правительства Азербайджана в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, подчеркнуто, что были проведены тренинги для дипломатов 21 наименее развитой страны.

Предоставлена подробная информация о донорской деятельности нашей страны в период пандемии COVID-19, ее вкладе в глобальную борьбу с пандемией. В связи с пандемией Азербайджан оказал материальную и гуманитарную поддержку 80 странам, предложил 14 странам 1 миллион доз вакцины.

2 мая 2023 года во время саммита Контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения в Баку было подчеркнуто, что страны продемонстрировали солидарность во время пандемии. В ходе выступления отмечено, что Азербайджан во время саммита выступил с инициативой создания фондов помощи Африке, а также малым развивающимся островным государствам, каждому фонду было выделено по 1 миллиону долларов США, была подчеркнута необходимость поддержки этих инициатив Азербайджана.