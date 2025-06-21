Байрамов: Председательство в ОИС в 2026 году - историческая возможность для Баку внести вклад в солидарность исламского мира

Джейхун Байрамов выступил на 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле

Азербайджан рассматривает председательство в ОИС, которое примет в 2026 году, как историческую возможность внести вклад в солидарность и развитие исламского мира.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Байрамов поздравил братскую Турцию с предстоящим председательством в ОИС и заявил о готовности Азербайджана оказать всевозможную поддержку в этот период.

В своем выступлении глава МИД Азербайджана также затронул вопросы усиливающейся геополитической напряженности в пространстве ОИС и связанных с этим политических, экономических, гуманитарных и экологических вызовов, и подчеркнул необходимость сотрудничества в борьбе с этими угрозами.

Министр также рассказал о региональной ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

По словам Байрамова, растущие тенденции исламофобии в мире вызывают обеспокоенность. Баку решительно осуждает все формы и проявления исламофобии, поддерживает инициативы в рамках ОИС по борьбе с этим явлением, сказал он.

"Азербайджан полностью поддерживает мирное разрешение конфликта в Джамму и Кашмире в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также соответствующими резолюциями ОИС", - добавил Байрамов.