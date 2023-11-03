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Джейхун Байрамов выступил на 10-м заседании СМИД ОТГ

Джейхун Байрамов выступил на 10-м заседании СМИД ОТГ Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 10-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 08:42
Джейхун Байрамов выступил на 10-м заседании СМИД ОТГ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 10-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе своего выступления Джейхун Байрамов подчеркнул, что укрепление отношений со странами-членами ОТГ во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Он отметил, что контакты и визиты между нашими странами на разных уровнях, а также оказание взаимной поддержки во всех плоскостях служат развитию сотрудничества.

Было подчеркнуто, что тюркское сообщество будет играть важную роль в формировании новой архитектуры международной безопасности, которая будет создаваться в контексте устранения существующих угроз и вызовов.

По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, наряду с ростом международного авторитета и экономического потенциала государств-членов и наблюдателей ОТГ, начиная с Нахчыванского саммита 2009 года, возросло и значение ОТГ на международном уровне.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov speaks at 10th meeting of OTS foreign ministers' council
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 10-cu iclasında çıxış edib

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