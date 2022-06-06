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Джейхун Байрамов: Высоко ценим поддержку Турцией Азербайджана

Джейхун Байрамов: Высоко ценим поддержку Турцией Азербайджана "Мы высоко ценим поддержку Турцией Азербайджана".
Внешняя политика
6 июня 2022 г. 13:56
Джейхун Байрамов: Высоко ценим поддержку Турцией Азербайджана
Джейхун Байрамов

"Мы высоко ценим поддержку Турцией Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на мероприятии по случаю 30-летия создания Турецкой президентской библиотеки.

"Поздравляю братскую страну с заменой бренда на Türkiye. Этот бренд – наилучшее представление братской страны. В этом году мы отмечаем 30-летие восстановления турецко-азербайджанских дипломатических отношений. Не случайно, Турция была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Наши отношения возвысились до уровня стратегических союзников. Мы высоко ценим опирающуюся на международное право поддержку Турцией Азербайджана. Это проявилось и во время 44-дневной Отечественной войны",- отметил он.

Дж.Байрамов также коснулся проектов, в которых совместно участвуют Азербайджан и Турция.

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Версия на английском языке Azerbaijan highly appreciates Turkiye's support – FM Jeyhun Bayramov 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndiririk"

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