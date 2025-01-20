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Байрамов: Уходящая администрация Белого дома оказывала поддержку Армении, что неприемлемо для посредника

Байрамов: Уходящая администрация Белого дома оказывала поддержку Армении, что неприемлемо для посредника Уходящая администрация Белого дома оказывала поддержку Армении, что является неприемлемым для стороны, позиционирующей себя как посредником в урегулировании конфликта. 
Внешняя политика
20 января 2025 г. 12:54
Байрамов: Уходящая администрация Белого дома оказывала поддержку Армении, что неприемлемо для посредника

Уходящая администрация Белого дома оказывала поддержку Армении, что является неприемлемым для стороны, позиционирующей себя посредником в урегулировании конфликта.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Я не хотел бы комментировать отношения между двумя странами. Однако Соединенные Штаты оказывали поддержку Армении. Подобные действия неприемлемы для стороны, позиционирующей себя посредником. Предвзятость недопустима, и мы наблюдали это в действиях администрации демократов в США", - заявил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı ABŞ-nin Ermənistana dəstəyi barədə danışıb

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