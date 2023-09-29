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Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 15:16
Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Безвременная кончина депутата Милли Меджлиса Азербайджана Ганиры Пашаевой, которая была известна своим патриотизмом и добрыми делами, глубоко потрясла всех нас. Выражаю соболезнования семье покойной. Да упокоит Всевышний ее душу!", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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