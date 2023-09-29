Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Безвременная кончина депутата Милли Меджлиса Азербайджана Ганиры Пашаевой, которая была известна своим патриотизмом и добрыми делами, глубоко потрясла всех нас. Выражаю соболезнования семье покойной. Да упокоит Всевышний ее душу!", - написал он.