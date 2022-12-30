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Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом в Назилли

Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом в Назилли Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с гибелью людей в результате взрыва в ресторане в Назилли.
Внешняя политика
30 декабря 2022 г. 19:37
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом в Назилли

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с гибелью людей в результате взрыва в ресторане в Назилли.

Как сообщает Report, министр поделился соответствующей публикацией в Twitter.

"Желаю упокоения душ погибших в результате взрыва в турецкой провинции Айдын, терпения их семьям, скорейшего выздоровления раненым", - написал Дж.Байрамов.

Напомним, что по меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции.

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Версия на английском языке Minister Bayramov extends condolences to Turkiye
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Türkiyəyə başsağlığı verib

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