Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом в Назилли

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с гибелью людей в результате взрыва в ресторане в Назилли.
Как сообщает Report, министр поделился соответствующей публикацией в Twitter.
"Желаю упокоения душ погибших в результате взрыва в турецкой провинции Айдын, терпения их семьям, скорейшего выздоровления раненым", - написал Дж.Байрамов.
Напомним, что по меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции.