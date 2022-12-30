Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи со взрывом в Назилли

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с гибелью людей в результате взрыва в ресторане в Назилли.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с гибелью людей в результате взрыва в ресторане в Назилли.

Как сообщает Report, министр поделился соответствующей публикацией в Twitter.

"Желаю упокоения душ погибших в результате взрыва в турецкой провинции Айдын, терпения их семьям, скорейшего выздоровления раненым", - написал Дж.Байрамов.

Напомним, что по меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции.