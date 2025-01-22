Джейхун Байрамов выразил соболезнования Хакану Фидану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Хакану Фидану.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с пожаром, произошедшим в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая провинции Болу. Он пожелал терпения близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ходе разговора было отмечено, что Азербайджан солидарен с братской Турцией в этот трудный момент, разделяет ее скорбь и надеется, что подобные трагедии больше не повторятся. Также была выражена готовность Азербайджана оказать любую необходимую помощь.
Министр Хакан Фидан поблагодарил за соболезнования и поддержку в этот тяжелый день.