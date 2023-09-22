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Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку антитеррористических меропрятий

Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку антитеррористических меропрятий Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку, оказанную в связи с антитеррористическими мероприятиями, осуществляемыми на суверенной территории Азербайджана.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 19:41
Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку антитеррористических меропрятий

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку, оказанную в связи с антитеррористическими мероприятиями, осуществляемыми на суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления на неофициальной встрече глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ) в Нью-Йорке.

Министр проинформировал коллег об антитеррористических мероприятиях, предпринятых против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov antiterror tədbirlərinə verdiyi dəstəyə görə türk dövlətlərinə xüsusi minnətdarlıq edib

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