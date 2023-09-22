Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку антитеррористических меропрятий

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку, оказанную в связи с антитеррористическими мероприятиями, осуществляемыми на суверенной территории Азербайджана.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выразил особую благодарность тюркским государствам за поддержку, оказанную в связи с антитеррористическими мероприятиями, осуществляемыми на суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время выступления на неофициальной встрече глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ) в Нью-Йорке.

Министр проинформировал коллег об антитеррористических мероприятиях, предпринятых против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.