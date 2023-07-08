Джейхун Байрамов выразил благодарность президенту Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за присвоение дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за присвоение дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Как передает Report , об этом глава внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

"Присвоение мне и моим коллегам высоких званий Указом президента Азербайджана является свидетельством высокой оценки деятельности Министерства иностранных дел. Мы благодарны главе государства за это внимание и доверие!", - отметил Джейхун Байрамов.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.