Глава МИД Азербайджана встретился со своим бурундийским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обменялся мнениями с Министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбертом Шингиро в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Совета Безопасности ООН. Генеральная Ас

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обменялся мнениями с Министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбертом Шингиро в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в социальной сети "Х".

Д.Байрамов с удовлетворением отметил, что сотрудничество Азербайджана с различными африканскими странами, в том числе с Бурунди, особенно активизировалось в период председательства в Движении неприсоединения (ДН).

"Надеюсь на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в различных форматах, используя имеющиеся возможности", - заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.