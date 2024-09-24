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Глава МИД Азербайджана встретился со своим бурундийским коллегой

Глава МИД Азербайджана встретился со своим бурундийским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обменялся мнениями с Министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбертом Шингиро в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Совета Безопасности ООН. Генеральная Ас
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 02:42
Глава МИД Азербайджана встретился со своим бурундийским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обменялся мнениями с Министром иностранных дел и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Альбертом Шингиро в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана написал в социальной сети "Х".

Д.Байрамов с удовлетворением отметил, что сотрудничество Азербайджана с различными африканскими странами, в том числе с Бурунди, особенно активизировалось в период председательства в Движении неприсоединения (ДН).

"Надеюсь на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в различных форматах, используя имеющиеся возможности", - заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov burundili həmkarı ilə görüşüb

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