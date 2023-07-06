О нас

Джейхун Байрамов встретился со своим белорусским коллегой

Джейхун Байрамов встретился со своим белорусским коллегой Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 07:18
Джейхун Байрамов встретился со своим белорусским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в различных сферах на существующих двусторонних и многосторонних площадках.

Дж.Байрамов, еще раз поздравивший своего коллегу с назначением на эту высокую должность, отметил, что между двумя странами налажены эффективные контакты на всех уровнях.

В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами было отмечено рядом престижных мероприятий. Министр иностранных дел Беларуси также сообщил, что между странами существуют обширные исторические отношения сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, машиностроения и других сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov belaruslu həmkarı ilə görüşüb

Другие новости из категории

Министерское заседание Координационного бюро ДН продолжит свою работу в Баку
Министерское заседание Координационного бюро ДН продолжит свою работу в Баку
6 июля 2023 г. 08:01
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Выступление президента Азербайджана на министерской встрече ДН широко освещалось в российской прессе
Выступление президента Азербайджана на министерской встрече ДН широко освещалось в российской прессе
5 июля 2023 г. 23:51
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
5 июля 2023 г. 23:15
Южный Судан заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном
ФотоЮжный Судан заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном
5 июля 2023 г. 20:35
В МИД обсудили азербайджано-малазийское сотрудничество
ФотоВ МИД обсудили азербайджано-малазийское сотрудничество
5 июля 2023 г. 20:14
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Узбекистана
5 июля 2023 г. 20:12
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины
5 июля 2023 г. 19:43
В Баку проходит заседание Комитета министров по Палестине ДН
В Баку проходит заседание Комитета министров по Палестине ДН
5 июля 2023 г. 18:58
Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории
Али Асадов встретился с премьер-министром Черногории
5 июля 2023 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi