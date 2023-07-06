Джейхун Байрамов встретился со своим белорусским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в различных сферах на существующих двусторонних и многосторонних площадках.

Дж.Байрамов, еще раз поздравивший своего коллегу с назначением на эту высокую должность, отметил, что между двумя странами налажены эффективные контакты на всех уровнях.

В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами было отмечено рядом престижных мероприятий. Министр иностранных дел Беларуси также сообщил, что между странами существуют обширные исторические отношения сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, машиностроения и других сферах.