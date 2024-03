Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

В ходе встречи обсуждена текущая ситуация, а также перспективы сотрудничества между странами.