Джейхун Байрамов встретился со спикером парламента Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился со спикером парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился со спикером парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече была отмечена важность развития отношений между различными институтами и парламентами двух стран.

Было заявлено, что парламенты играют важную роль в дальнейшем расширении и укреплении отношений между странами, а парламентская дипломатия играет особую роль в достижении регионального мира и стабильности.

На встрече обсуждались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.