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Джейхун Байрамов встретился со спикером парламента Грузии

Джейхун Байрамов встретился со спикером парламента Грузии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился со спикером парламента этой страны Шалвой Папуашвили.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 15:34
Джейхун Байрамов встретился со спикером парламента Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился со спикером парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече была отмечена важность развития отношений между различными институтами и парламентами двух стран.

Было заявлено, что парламенты играют важную роль в дальнейшем расширении и укреплении отношений между странами, а парламентская дипломатия играет особую роль в достижении регионального мира и стабильности.

На встрече обсуждались также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani foreign minister meets with Georgian parlianment speaker
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Gürcüstanın parlament sədri ilə görüşüb

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