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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем России по азербайджано-армянским отношениям

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем России по азербайджано-армянским отношениям 22 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
Внешняя политика
22 июля 2022 г. 18:41
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем России по азербайджано-армянским отношениям

22 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринимаемых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних деклараций, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, для обеспечения мира и безопасности в регионе. Была отмечена важность мобилизации всех усилий для продвижения процесса нормализации и достижения конкретных результатов.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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