Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем России по азербайджано-армянским отношениям

22 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

22 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринимаемых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних деклараций, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, для обеспечения мира и безопасности в регионе. Была отмечена важность мобилизации всех усилий для продвижения процесса нормализации и достижения конкретных результатов.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.