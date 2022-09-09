Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем МИД России

9 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

9 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Россией, о текущей ситуации в регионе, в том числе о различных аспектах процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о дальнейших перспективах.

Была подчеркнута важность выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также соглашений, достигнутых в рамках процесса нормализации.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.