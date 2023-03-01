Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Китая по вопросам Евразии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в нашу страну для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоедин

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в нашу страну для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития политических, торговых и экономических, транспортных связей между Азербайджаном и Китаем, подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества во всех других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражено удовлетворение официальными визитами высокого уровня, осуществленными в последние годы между нашими странами.

Стороны отметили важность установления, развития связей сотрудничества между регионами и городами двух стран и организации взаимных визитов.

В ходе встречи была высоко оценена деятельность межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

C.Байрамов отметил, что между нашими странами существуют широкие возможности сотрудничества в области транспорта, транзита и логистики, Алятская свободная экономическая зона и инвестиции в этом направлении имеют важное значение для развития сотрудничества.

Стороны обсудили будущую повестку дня сотрудничества между нашими странами в различных сферах и подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о последствиях оккупации Арменией азербайджанских территорий в течение 30 лет, постконфликтной ситуации, сложившейся в регионе после 2020 года, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении миростроительства, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также существующей минной угрозе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.