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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Китая по вопросам Евразии

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Китая по вопросам Евразии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в нашу страну для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоедин
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 17:07
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем Китая по вопросам Евразии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в нашу страну для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития политических, торговых и экономических, транспортных связей между Азербайджаном и Китаем, подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества во всех других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражено удовлетворение официальными визитами высокого уровня, осуществленными в последние годы между нашими странами.

Стороны отметили важность установления, развития связей сотрудничества между регионами и городами двух стран и организации взаимных визитов.

В ходе встречи была высоко оценена деятельность межправительственной азербайджано-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

C.Байрамов отметил, что между нашими странами существуют широкие возможности сотрудничества в области транспорта, транзита и логистики, Алятская свободная экономическая зона и инвестиции в этом направлении имеют важное значение для развития сотрудничества.

Стороны обсудили будущую повестку дня сотрудничества между нашими странами в различных сферах и подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о последствиях оккупации Арменией азербайджанских территорий в течение 30 лет, постконфликтной ситуации, сложившейся в регионе после 2020 года, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении миростроительства, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также существующей минной угрозе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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