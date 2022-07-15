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Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром

Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром 15 июля 2022 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Внешняя политика
15 июля 2022 г. 19:04
Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром

15 июля 2022 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, шагам, предпринятым в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам, связанным с реализацией достигнутых договоренностей, как продолжение брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении 22 мая при посредничестве и участии президента Совета ЕС.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with EU Special Representative for South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Toivo Klaarla görüşüb

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