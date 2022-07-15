Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром

15 июля 2022 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

15 июля 2022 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, шагам, предпринятым в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам, связанным с реализацией достигнутых договоренностей, как продолжение брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении 22 мая при посредничестве и участии президента Совета ЕС.