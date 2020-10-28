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Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником президента Ирана

Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником президента Ирана Министр отметил, что ВС Азербайджана перешли в контрнаступление в рамках права на самооборону и для защиты мирного населения
Внешняя политика
28 октября 2020 г. 14:34
Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником президента Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана и спецпосланником президента Ирана Сейидом Аббасом Аракчи.

Как сообщили Report в МИД, стороны подчеркнули имеющееся между Азербайджаном и Ираном сотрудничество на высоком уровне и выразили уверенность, что в будущем эти отношения будут развиваться еще больше.
Стороны подробно обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, последнюю напряженность в регионе.

Дж.Байрамов рассказал о военных провокациях руководства Армении, безответственных, подрывающих мирные переговоры заявлениях премьер-министра Армении. Министр отметил, что ВС Азербайджана перешли в контрнаступление в рамках права на самооборону и для защиты мирного населения.

Министр особо выделил, что Армения нарушает международное гуманитарное право и целенаправленно обстреливает население Азербайджана, нацеливается на удаленные от зоны конфликта города, беззащитных людей, включая женщин и детей.

Дж.Байрамов подчеркнул, что основной целью страны является вывод иностранных вооруженных сил с суверенных территорий Азербайджана и восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

А.Аракчи вновь подчеркнул официальную позицию Ирана, что конфликт должен решаться мирным путем на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана. Спецпосланник президента Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью мирных лиц.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with special envoy of Iranian president
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İran prezidentinin xüsusi elçisi ilə görüşüb

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