Джейхун Байрамов встретился со спецпосланником президента Ирана

Министр отметил, что ВС Азербайджана перешли в контрнаступление в рамках права на самооборону и для защиты мирного населения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана и спецпосланником президента Ирана Сейидом Аббасом Аракчи.

Как сообщили Report в МИД, стороны подчеркнули имеющееся между Азербайджаном и Ираном сотрудничество на высоком уровне и выразили уверенность, что в будущем эти отношения будут развиваться еще больше.

Стороны подробно обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, последнюю напряженность в регионе.

Дж.Байрамов рассказал о военных провокациях руководства Армении, безответственных, подрывающих мирные переговоры заявлениях премьер-министра Армении. Министр отметил, что ВС Азербайджана перешли в контрнаступление в рамках права на самооборону и для защиты мирного населения.

Министр особо выделил, что Армения нарушает международное гуманитарное право и целенаправленно обстреливает население Азербайджана, нацеливается на удаленные от зоны конфликта города, беззащитных людей, включая женщин и детей.

Дж.Байрамов подчеркнул, что основной целью страны является вывод иностранных вооруженных сил с суверенных территорий Азербайджана и восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

А.Аракчи вновь подчеркнул официальную позицию Ирана, что конфликт должен решаться мирным путем на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана. Спецпосланник президента Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью мирных лиц.