Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем

Джейхун Байрамов встретился с Жозепом БоррелемМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем Фонтельесом.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем Фонтельесом.
Как передает Report, об этом заявил представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.
На встрече был обсужден ряд вопросов, в том числе отношения между Азербайджаном и ЕС.