О нас

Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем

Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем Фонтельесом.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 18:06
Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем Фонтельесом.

Как передает Report, об этом заявил представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.

На встрече был обсужден ряд вопросов, в том числе отношения между Азербайджаном и ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Josep Borrel 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Josep Borellə görüşüb

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi