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Джейхун Байрамов встретился с замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли

Джейхун Байрамов встретился с замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли.
Внешняя политика
26 июня 2024 г. 20:03
Джейхун Байрамов встретился с замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством Азербайджана и Италии, а также обсуждены перспективы многопланового стратегического партнерства между двумя странами в политической, оборонной, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

Было с удовлетворением отмечена поставка в нашу страну военно-транспортного самолета C-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo и констатировано, что сотрудничество в сфере обороны будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

В ходе встречи также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İtaliya XİN başçısının müavini ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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