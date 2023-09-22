Джейхун Байрамов встретился с замгенсека ООН

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН и верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхел

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН и верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Об этом передает Report со ссылкой на страницу в соцсети МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены совместные инициативы, проекты, дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе.