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Джейхун Байрамов встретился с замгенсека ООН

Джейхун Байрамов встретился с замгенсека ООН В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН и верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхел
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 22:48
Джейхун Байрамов встретился с замгенсека ООН

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН и верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Об этом передает Report со ссылкой на страницу в соцсети МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены совместные инициативы, проекты, дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT Baş katibinin müavini ilə görüşüb

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