Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем МИД Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Аль-Хурейджи, находящимся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем МИД Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Аль-Хурейджи, находящимся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который состоится в Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

На встрече было подчеркнуто, что между нашими странами есть много общих черт в плане истории и религии, и было указано, что Азербайджан придает особое значение развитию этих отношений и расширению сотрудничества в различных сферах.