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Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии

Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем МИД Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Аль-Хурейджи, находящимся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 21:20
Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем МИД Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Аль-Хурейджи, находящимся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который состоится в Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

На встрече было подчеркнуто, что между нашими странами есть много общих черт в плане истории и религии, и было указано, что Азербайджан придает особое значение развитию этих отношений и расширению сотрудничества в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanı xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

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