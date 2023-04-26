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Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы

Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 17:32
Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждены актуальные вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также ситуация в регионе.

Министр Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также об усилиях по продвижению мирной повестки дня. Было отмечено, что действия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией сталкиваются с неконструктивной позицией этой страны и постоянными провокациями. Была представлена подробная информация о незаконной деятельности на дороге Лачын-Ханкенди, и было подчеркнуто, что создание Азербайджаном пограничного пункта обеспечит прозрачность и безопасность.

Мантас Адоменас отметил, что Литва заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Заместитель министра выразил уверенность, что в регионе будут обеспечены мир и безопасность, добавив, что литовская сторона готова оказать поддержку в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Lithuanian vice-minister of foreign affairs
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Litva xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

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