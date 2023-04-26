Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждены актуальные вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также ситуация в регионе.

Министр Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также об усилиях по продвижению мирной повестки дня. Было отмечено, что действия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией сталкиваются с неконструктивной позицией этой страны и постоянными провокациями. Была представлена подробная информация о незаконной деятельности на дороге Лачын-Ханкенди, и было подчеркнуто, что создание Азербайджаном пограничного пункта обеспечит прозрачность и безопасность.

Мантас Адоменас отметил, что Литва заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. Заместитель министра выразил уверенность, что в регионе будут обеспечены мир и безопасность, добавив, что литовская сторона готова оказать поддержку в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.