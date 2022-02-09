Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирака

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Ирака Назаром Исой Абдулхади аль-Хайруллой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи министр Джейхун Байрамов выразил свои искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Ирак и вручил заместителю министра письмо, адресованное иракскому коллеге.
Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным вопросам.