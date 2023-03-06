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Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека ООН в Катаре

Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека ООН в Катаре Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Катар встретился с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 18:23
Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека ООН в Катаре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Катар встретился с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатимой.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Министр предоставил подробную информацию о тесном сотрудничестве Азербайджана с ООН и ее институтами, об участии нашей страны в гуманитарных проектах, об оказании помощи наименее развитым странам, осуществленных программах помощи около 130 странам.

Отметив, что Азербайджан достиг значительного прогресса в реализации "Целей устойчивого развития", министр сообщил, что в настоящее время в нашей стране реализуются последовательные меры в направлении реализации повестки устойчивого развития, определенной ООН.

Глава МИД проинформировал представителя ООН о широкомасштабных восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в том числе об усилиях, предпринимаемых нашей страной в направлении продвижения мирной повестки, а также проинформировал о провокациях, совершенных армянской стороной.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qətərdə BMT Baş katibinin müavini ilə görüşüb

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