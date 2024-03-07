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Джейхун Байрамов встретился с Ясином Экремом Серимом

Джейхун Байрамов встретился с Ясином Экремом Серимом 7 марта состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
7 марта 2024 г. 14:32
Джейхун Байрамов встретился с Ясином Экремом Серимом

7 марта состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече Дж. Байрамов подробно ознакомил турецкую сторону с последними шагами, предпринятыми в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Стороны обсудили перспективы двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

Азербайджанский министр выразил гордость успехами Турции в дипломатической сфере, особо отметив высокий уровень организации Дипломатического форума в Анталье. Он также подчеркнул, что создание Азербайджано-турецкого университета будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в сфере образования.

Стороны также обсудили важность организации совместных мероприятий в рамках Организации тюркских государств.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM informs Turkish side about latest steps taken for peace with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türkiyə tərəfini Ermənistanla sülh istiqamətində atılan son addımlar barədə məlumatlandırıb

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