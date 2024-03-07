Джейхун Байрамов встретился с Ясином Экремом Серимом

7 марта состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом, находящимся с визитом в Азербайджане.

7 марта состоялась встреча министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Экремом Серимом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече Дж. Байрамов подробно ознакомил турецкую сторону с последними шагами, предпринятыми в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Стороны обсудили перспективы двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

Азербайджанский министр выразил гордость успехами Турции в дипломатической сфере, особо отметив высокий уровень организации Дипломатического форума в Анталье. Он также подчеркнул, что создание Азербайджано-турецкого университета будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в сфере образования.

Стороны также обсудили важность организации совместных мероприятий в рамках Организации тюркских государств.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.