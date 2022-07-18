Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии Катрин Геринг-Экхарт.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии Катрин Геринг-Экхарт.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, а также по ситуации в Украине, вопросам энергетической безопасности, обсуждены работы и перспективы Азербайджана в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергоресурсов, а также вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Германией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.