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Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии

Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии Катрин Геринг-Экхарт.
Внешняя политика
18 июля 2022 г. 13:44
Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Федерального парламента Германии Катрин Геринг-Экхарт.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, а также по ситуации в Украине, вопросам энергетической безопасности, обсуждены работы и перспективы Азербайджана в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергоресурсов, а также вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Германией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Almaniya Federal Parlamentinin vitse-prezidenti ilə görüşüb

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