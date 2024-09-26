Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
На встрече обсуждались вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и UNAOC, будущие планы и совместные проекты, а также текущая ситуация на Южном Кавказе в постконфликтный период.
В целом, стороны отметили успешное и продуктивное сотрудничество Азербайджана с UNAOC
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.