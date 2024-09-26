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Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН

Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН 16:04
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 16:13
Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на "полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и UNAOC, будущие планы и совместные проекты, а также текущая ситуация на Южном Кавказе в постконфликтный период.

В целом, стороны отметили успешное и продуктивное сотрудничество Азербайджана с UNAOC

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивает МИД.

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Версия на английском языке ФотоFM Bayramov, UN representative mull regional situation in post-conflict period
Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Bayramov BMT nümayəndəsini Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma barədə məlumatlanıdırıb

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